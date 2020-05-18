Eskişehir'de 3 ev karantinaya alındı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 ev karantinaya alındı.
18.05.2020 14:52 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:52
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 ev karantinaya alındı.
Ihlamurkent Mahallesi Süha Sokağı'nda bir evde yaşayan 3 kişinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastanede tedavilerine başlanan hastaların yanı sıra yakınlarından 16 kişinin yaşadığı 3 evin karantinaya alınmasına karar verdi.
Karar üzerine ekipler, evlerde yaşayanlara bilgi vererek karantina uygulamasını başlattı.
Kaynak: AA