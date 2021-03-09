Eskişehir'de 3 bin fidan toprakla buluşturuldu
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Eskişehir'de 3 bin fidan toprakla buluşturuldu

09.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:54
Eskişehir'de 3 bin fidan toprakla buluşturuldu

Eskişehir'de oluşturulan "Mercan Hatıra Ormanı"na binlerce fidan dikildi.

Eskişehir'de oluşturulan "Mercan Hatıra Ormanı"na binlerce fidan dikildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkati çekmek amacıyla Eskişehir'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğinde "Dünya Kadınlar Günü" etkinlikleri kapsamında "Mercan Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Beytullah Tarhan, Orman Bölge Müdürü Recep Temel'in katıldığı, Gülpınar mevkisindeki etkinlikte, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli 100 personelin katılımıyla 2 bin karaçam, 1000 badem fidanı toprakla buluşturuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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