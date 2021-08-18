Eskişehir'de 3 araç çarpıştı
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Eskişehir'de 3 araç çarpıştı

Eskişehir'de 3 araç çarpıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Eskişehir'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Öğretmenler Bulvarı'nda 26 T 0315 plakalı ticari taksi sokak içinden çıkan araca çarptı. Ticari aracın arkasında seyir halinde olan otomobil duramayınca zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, polis ekiplerinin gelmesiyle yeniden açıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de 3 araç çarpıştı
Eskişehir'de 3 araç çarpıştı
Eskişehir'de 3 araç çarpıştı
Eskişehir'de 3 araç çarpıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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