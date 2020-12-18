ESKİŞEHİR - 28 yabancı uyruklu yakalandı
18.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:05
Eskişehir'in İnönü ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla giren 28 yabancı uyruklu yakalandı.
Eskişehir'in İnönü ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla giren 28 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde durdurdukları yolcu otobüsünde 28 yabancı uyruklu bulunduğunu tespit etti.
Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine götürüldü.
Aracı trafikten men edilen sürücü T.M. hakkında para cezası uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı