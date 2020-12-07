Eskişehir'de 26 sığınmacı yakalandı
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Eskişehir'de 26 sığınmacı yakalandı

07.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:58
Eskişehir'de 26 sığınmacı yakalandı

Eskişehir'de ülkeye yasa dışı yollardan giren 26 sığınmacı yakalandı.

Eskişehir'de ülkeye yasa dışı yollardan giren 26 sığınmacı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir-Ankara kara yolunda durdurdukları yolcu otobüsünde 14'ü Afganistan, 11'i Pakistan ve biri Bangladeş uyruklu 26 sığınmacı bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerin yaptığı araştırmada bu kişilerden 20'sinin sahte kimlik ve yol izin belgelerinin bulunduğu anlaşıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Araç sürücüsü R.O. hakkında "göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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