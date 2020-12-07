Eskişehir'de 26 kaçak göçmen yakalandı
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Eskişehir'de 26 kaçak göçmen yakalandı

07.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:30
Eskişehir'de 26 kaçak göçmen yakalandı

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince durdurulan otobüsün içerisinde 26 kaçak göçmen yakalandı.

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince durdurulan otobüsün içerisinde 26 kaçak göçmen yakalandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Eskişehir-Ankara yolundaki uygulama noktasında R.O.'nun kullandığı otobüsü durdurdu. Otobüste yapılan aramada ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 14'ü Afganistan, 11'i Pakistan ve biri Bangladeş uyruklu 26 göçmen yakalandı. Yapılan incelemede 26 kişiden 20'sinin sahte kimlik ve yol izin belgelerinin bulunduğu, diğer 6'sının herhangi bir belgelerinin olmadığı tespit edildi.

Otobüs sürücüsü R.O. hakkında 'göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem yapılırken, 26 kişi ifadeleri aldıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

Eskişehir'de 26 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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