Eskişehir'de 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı göç faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir-Bursa kara yolunda şüphelendikleri minibüsü durdurdu.

Araçta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 24 düzensiz göçmen tespit edildi.

Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aynı ülke vatandaşı iki şüpheli ise "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA