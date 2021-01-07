Eskişehir'de 225 litre sahte içki ele geçirildi

Eskişehir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bir ev ile eklentilerinde arama yaptı.

Aramalarda, sahte içki yapımında kullanılan aparat ve ekipmanlar, 225 litre sahte içki ile 87 alkol aroma kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar