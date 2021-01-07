Eskişehir'de 225 litre sahte içki ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eskişehir'de 225 litre sahte içki ele geçirildi

07.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:08
Eskişehir'de 225 litre sahte içki ele geçirildi

Eskişehir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Eskişehir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bir ev ile eklentilerinde arama yaptı.

Aramalarda, sahte içki yapımında kullanılan aparat ve ekipmanlar, 225 litre sahte içki ile 87 alkol aroma kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Pınar Gültekin Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Serdar Ortaç Demet Akalın Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Samet Aybaba Sergen Yalçın Arda Kardeşler Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de 225 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 13:15:48. #1.15#
title