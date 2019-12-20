Eskişehir'de 22 fetö şüphesi adliyeye sevk edildi
Eskişehir'de 22 FETÖ şüphesi adliyeye sevk edildiEskişehir merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖPDY operasyonunda gözaltına alınan ve 'askeri okullara ve polis kolejine hazırlık' grupları içerisinde yer aldıkları öne sürülen 1'i muvazzaf binbaşı, 2'si muvazzaf üsteğmen 22 şüpheli geçirildikleri...
Eskişehir'de 22 FETÖ şüphesi adliyeye sevk edildi
Eskişehir merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖPDY operasyonunda gözaltına alınan ve 'askeri okullara ve polis kolejine hazırlık' grupları içerisinde yer aldıkları öne sürülen 1'i muvazzaf binbaşı, 2'si muvazzaf üsteğmen 22 şüpheli geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖPDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 'askeri okullara ve polis kolejine hazırlık' grupları içerisinde yer aldığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. Savcılık talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir'in yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya ve Sakarya'da 1'i muvazzaf binbaşı, 2'si muvazzaf üsteğmen 22 şüpheliyi düzenlenen baskınlarla gözaltına aldı. Bulundukları illerde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin işlemlerinin ardından Eskişehir'e getirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından elleri önden kelepçeli olarak Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyon kapsamında aranan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.