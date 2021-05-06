Eskişehir'de 2021 "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında özel anma programı düzenlendi
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Eskişehir'de 2021 "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında özel anma programı düzenlendi

Eskişehir'de 2021 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' etkinlikleri kapsamında özel anma programı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de 2021 "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında özel anma programı gerçekleştirildi.

Eskişehir'de 2021 "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında özel anma programı gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), vefatının 700'üncü yılı nedeniyle 2021'i "Yunus Emre'yi Anma Yılı" kapsamına aldı. Cumhurbaşkanlığınca 2021'in "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" edilmesiyle de etkinlikler yıl içine yayıldı.

Kent merkezindeki Reşadiye Cami'nde düzenlenen etkinlikte, Kuran-ı Kerim tilavetinin yanı sıra Eskişehir İl Müftülüğü Yunus Emre İlahi Korosu Yunus Emre'den segah makamı ilahiler seslendirdi.

Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunus Emre'nin Anadolu'nun bağrından çıkmış, Türkçeyi güzel kullanan Allah dostu ve aşığı, insan sevgisiyle dopdolu bir manevi önder olduğunu söyledi.

Vefatının 700. yıl dönümü nedeniyle UNESCO tarafından "Yunus Emre'yi Anma Yılı" ilan edildiğini anımsatan Gerek, Cumhurbaşkanlığının önderliğinde ülke genelinde anma etkinliklerinin düzenlendiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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