Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayınlanan Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri verilerine göre, Eskişehir'de 2021 yılında 712 şirket kuruldu.

TOBB'un Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi kaynaklı yayınladığı istatistiklere göre Eskişehir'de 2020 yılında 596 şirket kurulmuştu. Bu sayı, 2021 yılında yüzde 19,46 artış göstererek 712 oldu. 2021 yılında en fazla şirket 76 adet ile Ağustos ayında kurulurken, en az ise 37 ile Mayıs ayında kuruldu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi