Eskişehir'de 2020 yılında 325 bin 500 dekar tarım arazisi sulandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında Eskişehir'de 325 bin 500 dekar tarım arazisinin sulandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında Eskişehir'de 325 bin 500 dekar tarım arazisinin sulandığı bildirildi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiği kaydedildi.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığı belirtilen açıklamada, "Bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Bilindiği gibi Türkiye'de suyun dörtte üçü sulamada kullanılıyor. Bu bakımdan suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını kaydetti.

Modern sulamanın tarımda verim artışına, üretim deseninin çeşitlenmesine, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu belirten Yıldız, şunları ifade etti:

"Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bu kapsamda Eskişehir'de 17 Nisan 2020 tarihinde başlayan sulama sezonu 4 Ekim 2020 tarihinde tamamlandı. 2020 yılı sulama sezonunda Eskişehir ilimiz ve ilçelerimizde toplam 325 bin 500 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Eskişehir il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 325 bin 500 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 705 milyon lira katkı sağlandı."

Tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu, içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğüne değinen Yıldız, "İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, Eskişehir'de 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşanmadığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık