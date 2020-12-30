Eskişehir'de 2020 yılında 14 bin hektar alan toplulaştırıldı

Eskişehir'de 2020 yılında 14 bin hektar alanda toplulaştırma yapıldığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin her alanda daha da güçlü hale getirilmesi konusunda DSİ'ye de önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Arazi toplulaştırmasıyla sulama, tarla içi geliştirme işlemleri gibi diğer altyapı hizmetlerinin de birlikte düşünülmesi gerektiğini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. Ülkemizde toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunmaktadır. 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Böylece ülkemiz genelinde 2020 sonu itibarıyla 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmış olacaktır. Kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Eskişehir'de 2020 yılında bir projede toplam 51 bin hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 14 bin hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak yer teslim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 37 bin hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir."

Yıldız, çalışmalar kapsamında sınırları düzeltme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını belirterek, Eskişehir, Sakarya, Kütahya ve Bilecik'te 1 Ocak 2020'den bu yana 4 proje dahilinde 45 bin hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmalarının tamamlandığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık