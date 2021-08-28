Eskişehir'de 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Eskişehir'de 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Eskişehir'de 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de "silahlı gasp" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Eskişehir'de "silahlı gasp" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Zafer Mahallesi Gölbaşı Sokak'ta durumundan şüphelendiği H.E'yi (24) durdurdu.

H.E'nin kimlik sorgulamasında "silahlı gasp" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirleyen ekipler, hükümlüyü gözaltına aldı.

H.E, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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