Eskişehir'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı
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Eskişehir'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

Eskişehir'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de kontrol noktasında durdurulan araçta uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de kontrol noktasında durdurulan araçta uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Bursa yolundaki polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta 2 şahıs yakalandı. Araçta yapılan aramada 45,58 gram metamfetamin ele geçirildi. Haklarında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılan K.K. ve F.M. isimli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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