Eskişehir'de 2 otomobil çaldığı iddiasıyla aranan zanlı yakalandı
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Eskişehir'de 2 otomobil çaldığı iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

02.10.2020 16:03 | Son Güncelleme: 02.10.2020 16:08
Eskişehir'de 2 otomobil çaldığı iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

Eskişehir'de 2 ayrı otomobil hırsızlığının şüphelisi polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Eskişehir'de 2 ayrı otomobil hırsızlığının şüphelisi polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde park halindeki 2 otomobilin çalınması ve 1 otomobilden hırsızlığa teşebbüsle ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Şükrü A'yı kent merkezindeki saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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