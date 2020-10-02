Eskişehir'de 2 otomobil çaldığı iddiasıyla aranan zanlı yakalandı
02.10.2020 16:03 | Son Güncelleme: 02.10.2020 16:08
Eskişehir'de 2 ayrı otomobil hırsızlığının şüphelisi polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.
Eskişehir'de 2 ayrı otomobil hırsızlığının şüphelisi polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.
Ertuğrulgazi Mahallesi'nde park halindeki 2 otomobilin çalınması ve 1 otomobilden hırsızlığa teşebbüsle ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Şükrü A'yı kent merkezindeki saklandığı evde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar