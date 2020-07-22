Eskişehir'de 2 milyon liralık tefeci operasyonunda 2 tutuklama ESKİŞEHİR'de, tefecilik ve resmi belgede sahtecilik yaparak 2 milyon lira gelir elde ettiği tespit edilen 3'ü kadın 5 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de, tefecilik ve resmi belgede sahtecilik yaparak 2 milyon lira gelir elde ettiği tespit edilen 3'ü kadın 5 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı belirlenen şüphelileri tespit ederek takibe aldı. Sosyal medyaya ilan vererek kendilerinden para isteyenleri dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik KOM ekipleri savcılık talimatıyla operasyon düzenledi. Evlerinden gözaltına alınan 3'ü kadın 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramada çok sayıda imzalı ve boş senet, doküman ve belge ele geçirildi. Ayrıca bulunan dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu. Emniyette ifadesi alınan 5 şüpheli Eskişehir Adliyesi'ne sevk edilirken, şüphelilerden S.G. ve M.G. 'tefecilik, haksız kazanç elde etme, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

2 MİLYON GELİR ELDE ETMİŞLER

Polisin yaptığı incelemede mağdurları dolandıran, yüksek faizle borç para vererek senet imzalatan şüphelilerin, bu yolla yaklaşık 2 milyon lira haksız gelir elde ettiği ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA