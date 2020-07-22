Eskişehir'de 2 milyon liralık tefeci operasyonuna 2 tutuklama Eskişehir'de 2 milyon liralık tefeci operasyonuna 2 tutuklamaESKİŞEHİR'de tefecilik ve resmi belgede sahtecilik yaparak 2 milyon lira gelir elde ettiği tespit edilen 3'ü kadın 5 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerden 2'si tutuklanarak...

Eskişehir'de 2 milyon liralık tefeci operasyonuna 2 tutuklama

ESKİŞEHİR'de tefecilik ve resmi belgede sahtecilik yaparak 2 milyon lira gelir elde ettiği tespit edilen 3'ü kadın 5 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik yaptığı belirlenen şüphelileri tespit ederek takibe aldı. Sosyal medyaya ilan vererek kendilerinden para isteyenleri dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik KOM ekipleri savcılık talimatıyla operasyon düzenledi. Evlerinden gözaltına alınan 3'ü kadın 5 şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Şüphelilerin ev ve işyerinde yapılan arama çok sayıda imzalı ve boş senet, doküman, belge ele geçirilmiş, şüphelilerin dijital materyallerine incelemek üzere el konuldu. Emniyette ifadesi alınan 5 şüpheli Eskişehir Adliyesi'ne sevk edilirken, şüphelilerden S.G. ve M.G. 'tefecilik, haksız kazanç elde etme, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 MİLYON GELİR ELDE ETMİŞLER

Polisin yaptığı incelemede vatandaşları dolandıran, yüksek faizle borç para verip senet imzalatmak suretiyle borçlandırdığı tespit edilen şüphelilerin, bu yolla yaklaşık 2 milyon lira haksız gelir elde ettiği ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA