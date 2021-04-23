Eskişehir'de 2 mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Eskişehir'de 2 mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Eskişehir'de 2 mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde 2 kırsal mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde 2 kırsal mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı Yeni ve Hisar mahallelerinin, Kovid-19 pozitif ve temaslı vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alınması kararı verildi.

Mahallelerin girişlerinde jandarma ekiplerince önlem alındı.

Bu süreçte vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı öğrenildi.

Yeni Mahalle Muhtarı Fatih Ay, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalleye giriş ve çıkışlarda güvenlik görevlilerince HES kodu ve çalışma belgesi sorulacağını belirtti.

Mahallenin 10 gün karantinada kalacağını belirten Ay, "Şu anda hastanede yatan hastamız ve ağır vakamız yok. Fakat mahalle genelinde bir artış olması sebebiyle bu karar alındı. Mahallemizde bulaşı artıracak herhangi bir toplantı olmadı. Ancak mahallemiz Eskişehir'e çok yakın ve gidiş gelişler de çok fazla. Çalışanlar genellikle Eskişehir'de olduğundan bu şekilde temaslılarımız var." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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