Eskişehir'de 2 kilo 300 gram skunk ele geçirildi
ESKİŞEHİR'de düzenlenen operasyonda otomobilde 2 kilo 300 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR'de düzenlenen operasyonda otomobilde 2 kilo 300 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine 2 kişinin bulunduğu otomobili durdurularak arama yaptı. Araçta 2 kilo 300 gram uyuşturucusu maddesi skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.