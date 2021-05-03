Eskişehir'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Osmangazi Mahallesi'nde 3 motosiklet ile ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen Mesut A. ile Anıl C'yi evlerinde yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar