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FETÖ firarisi 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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FETÖ firarisi 2 kişi yakalandı

Eskişehir'de yapılan operasyonla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi 2 kişi yakalandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yapılan operasyonla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari N.B. ile B.G.'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, saklandıkları evlerde yakalanan firari şahısların, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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