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Firari FETÖ üyesi 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Firari FETÖ üyesi 2 kişi yakalandı

Eskişehir'de, haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 2 firari yakalandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de, haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 2 firari yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firarinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Firari şüpheliler, saklandıkları evlere düzenlenen operasyonla yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

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