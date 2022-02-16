Firari FETÖ üyesi 2 kişi yakalandı
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Eskişehir'de, haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 2 firari yakalandı.
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de, haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 2 firari yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firarinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Firari şüpheliler, saklandıkları evlere düzenlenen operasyonla yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü. - ESKİŞEHİR