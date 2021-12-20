Eskişehir'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler
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Eskişehir'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.Ş. ile G.O.Y'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Saklandıkları evlerde yakalanan 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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