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Aranması olan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aranması olan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan çalışmalarda, aranması olan 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan çalışmalarda, aranması olan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Çıkarılan karara istinaden çalışma başlatan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli 2 kişinin kent merkezindeki adreslerini belirledi. Adreslere yapılan operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Evlerinde yakalanan 2 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara ve Balıkesir'e gönderildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Eskişehir, Gözaltı, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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