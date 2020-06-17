Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle 2 sanığa hapis cezası verildi.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle 2 sanığa hapis cezası verildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, örgütün emniyet yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Orhan A'nın ifadesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Sanığın avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Orhan A'yı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Aynı mahkemedeki başka bir davada, FETÖ'nün askeri yapılanması içinde bulunduğu ve örgüt üyeleriyle ankesörlü telefon konuşmaları yaptığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Hasan H. de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: AA