Eskişehir'de 2 FETÖ mensubuna hapis cezası

Eskişehir'de 2 FETÖ mensubuna hapis cezası

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 2 sanık, 6 yıl 3 ay ve 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi.

19.09.2019 12:44
Eskişehir'de 2 FETÖ mensubuna hapis cezası

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 2 sanık, 6 yıl 3 ay ve 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi.


Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya örgütün Eskişehir yapılanmasına mensup olduğu öne sürülen tutuksuz sanık Tahir K., avukatı ile beraber katıldı. Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Tahir K.'ya "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.


Aynı mahkemede tutuksuz sanık Zübeyir Ö.'nün duruşması da gerçekleştirildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Zübeyir Ö., 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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