Eskişehir?de 2 eve koronavirüs karantinası ESKİŞEHİR'de Covid-19 testleri pozitifi çıkan Suriyeli ve Afganistan uyruklu 2 kişinin ailelerinin yaşadığı iki evdeki 11 kişi karantinaya alındı.

ESKİŞEHİR'de Covid-19 testleri pozitifi çıkan Suriyeli ve Afganistan uyruklu 2 kişinin ailelerinin yaşadığı iki evdeki 11 kişi karantinaya alındı.

Odunpazarı ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde oturan Suriyeli kadın, rahatsızlanarak gittiği Eskişehir Şehir Hastanesi'nde görülen belirtiler üzerine Covid-19 testi yapıldı. Testin pozitif çıkması üzerine Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan filyasyon çalışmasının ardından Suriyeli kadın, eşi ve 4 çocuğunun yaşadığı tek katlı evde karantina uygulaması başlatıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler tarafından evin girişi demir bariyerlerin yanı sıra güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.AFGANİSTANLI AİLEDE KARANTİNADA

Gökmeydan Mahallesi'nde oturan Afganistan uyruklu bir kişi de görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Afganistan uyruklu kişi tedavi altına alınırken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca pozitif vakanın 6 kişilik ailesinin yaşadığı bir apartmanın 5'nci katındaki daire karantina altına alındı. Bekçiler apartmanın girişinde güvenlik tedbiri aldı. İki evde karantina kararının ardından Odunpazarı Belediyesi ekiplerince dezenfekte çalışması yapılarak ilaçlandı. Karantinaya alınanların tüm ihtiyaçlarının Odunpazarı Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA