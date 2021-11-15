Eskişehir'de 2 derneğe kumar baskını: 84 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR'de 2 dernek binasına düzenlenen baskında kumar oynayan 84 kişi yakalandı. Şüphelilere toplam 112 bin 224 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstiklal ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki dernek binalarında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Baskında kumar oynayan 84 kişi, yakalandı. Şüphelilere kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 112 bin 224 lira idari para cezası kesildi. Dernek sorumlusu hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçlarından adli soruşturma başlatıldı.