Eskişehir'de 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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Eskişehir'de 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

08.11.2020 10:21 | Son Güncelleme: 08.11.2020 10:24
Eskişehir'de 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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