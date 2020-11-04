Eskişehir?de 2 bin 540 adet tarihi eser ele geçirildi
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Eskişehir?de 2 bin 540 adet tarihi eser ele geçirildi

04.11.2020 11:33 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:33
Eskişehir?de 2 bin 540 adet tarihi eser ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de jandarma ekiplerince baskın yapılan bir evde 225'i altın olmak üzere aralarında Grek, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu tespit edilen 2 bin 363 adet tarihi sikke, 177 adet heykel, kolye, yüzük, haç ile bilezik ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de jandarma ekiplerince baskın yapılan bir evde 225'i altın olmak üzere aralarında Grek, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu tespit edilen 2 bin 363 adet tarihi sikke, 177 adet heykel, kolye, yüzük, haç ile bilezik ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde oturan şüpheli İ.Y.?nin evinde tarihi eser bulundurduğu ve satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle eve baskın yapan jandarma ekipleri Grek, Helenistik, Roma, Bizans ile Osmanlı dönemlerine ait toplam 2 bin 363 adet gümüş, bronz ve altın tarihi sikke ele geçirdi. Yapılan aramalarda ayrıca M.Ö. 2'nci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 177 adet altın, gümüş ve bronz heykel, kolye, yüzük, haç ve bilezik bulundu.

KOBRA YILAN ZEHRİ VE PANZERİ

Tarihi materyallerin yanı sıra 1 tüp kobra yılan zehri, 1 tüp panzehir, 4 tüp altın ayar suyu, 2 adet altın ayar taşı, 4 adet hassas terazi, para sayma makinesi, define aramada kullanılan detektör, el telsizi, sabit telsiz, 5 adet cep telefonu, tabanca, 27 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi İ.Y.?nin yanı sıra Ş.O., M.P., B.C. ve K.D. gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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