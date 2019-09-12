Eskişehir'de 2 bin 208 şişe etil alkol ele geçirildi

Eskişehir'de 2 bin 208 şişe etil alkol ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de polis, kaçak satışı yapılacağı belirlenen 2 bin 208 şişe etil alkol ele geçirdi.

12.09.2019 15:05
Eskişehir'de 2 bin 208 şişe etil alkol ele geçirildi
ESKİŞEHİR'de polis, kaçak satışı yapılacağı belirlenen 2 bin 208 şişe etil alkol ele geçirdi. 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları operasyonda kaçak satışı yapılacağı belirlenen 1 litrelik şişelerde, 2 bin 208 şişe etil alkol ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
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