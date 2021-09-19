Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Eskişehir'de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Vilayet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Önder, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve gaziler katıldı.