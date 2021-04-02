Eskişehir'de 1889 yılında yapılan ve tadilata alınan camide çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'de 1889 yılında yapılan ve tadilata alınan camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskişehir'de 1889 yılında yapılan ve tadilata alınan camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hacıalibey Mahallesi Ülkü Sokak'ta tadilatı süren Hacıalibey Cami'nin ahşap kolonlarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın olayı ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar