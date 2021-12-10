Eskişehir'de 1500 polisin katıldığı "huzur" operasyonu düzenlendi - Haberler
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Eskişehir'de 1500 polisin katıldığı "huzur" operasyonu düzenlendi

Eskişehir'de 1500 polisin katıldığı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünce, 1500 polisin görev aldığı "huzur" operasyonu kapsamında denetimler yapıldı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünce, 1500 polisin görev aldığı "huzur" operasyonu kapsamında denetimler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 1500 polisin katıldığı 40 ayrı bölgede yapılan uygulamalarda, kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması için kontroller yapıldı.

Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Uyuşturucu ile Mücadele, Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlüklerinde görevli ekipler, Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Bursa ve Eskişehir-Kütahya kara yolları ile Hoşnudiye, İstiklal, Kırmızıtoprak, Eski ve Yenibağlar mahallelerindeki eğlence merkezlerinin yanı sıra kent genelindeki umuma açık yerleri denetledi.

Polisin, "huzur" uygulamasının gece saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Eskişehir'de 1500 polisin katıldığı huzur operasyonu düzenlendi

Eskişehir'de 1500 polisin katıldığı huzur operasyonu düzenlendi

Eskişehir'de 1500 polisin katıldığı huzur operasyonu düzenlendi

Eskişehir'de 1500 polisin katıldığı huzur operasyonu düzenlendi

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AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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