Eskişehir'de 15 suçtan aranan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı - Haberler
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Eskişehir'de 15 suçtan aranan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de 15 suçtan aranan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı

Eskişehir'de hakkında 15 suçtan arama kararı bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hakkında 15 suçtan arama kararı bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Eskişehir Garı'nda devriye görevine çıkan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Üzerinden başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan Umut U'nun 15 suçtan arandığı ve hakkında 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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