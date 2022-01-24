Eskişehir'de 15 milyon 740 bin makaron ele geçirildi

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 15 milyon 740 bin boş makaron ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 15 milyon 740 bin boş makaron ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik başlattığı çalışmada, iki araca operasyon düzenledi.

Araçlarda yapılan aramada gümrük kaçağı 15 milyon 740 bin boş makaron bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.