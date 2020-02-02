Eskişehir'de 15 çift, ?02.02.2020?de dünya evine girdi

02.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:56

ESKİŞEHİR'de 15 çift, gün, ay ve yıl olarak tersten yazıldığında da aynı tarihe rastlayan 02.02.2020'de dünya evine girerek özel günü mutluluğa çevirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçeler olan Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyesi 'ne 15 çift, tersten yazıldığında da aynı tarihe rastlayan 02.02.2020'de dünya evine girmek için başvuru yaptı. Çiftler belediyelere bağlı nikah salonlarında birbirlerine 'evet' diyerek özel günü mutluluğa çevirdi. Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı Necdet Alpata Nikah Salonu'nda nikahı kıyılan Güntekin ve Rabia Kara, özel tarihi kaçırmamak için bugünü seçtiklerini söyledi. Gelin Rabia Kara, 'Biz 2 Şubat 2016'dan beri beraberiz. Böyle bir tarihi görünce kaçırmak istemedik. 02.02.2020 olarak devam etsin istedik. Güzel bir anı oldu' dedi. Damat Güntekin Kara ise özellikle bugünü seçtiklerini ifade ederek, 'Biz bu tarihi kasıtlı olarak seçtik. Bu tarihi ölümsüzleştirmek istedik kendi açımızdan. İnşallah hayırlara vesile olur bu tarih. 02.02.2020 tarihi inşallah uğurlu gelir. Eşimle musmutlu bir hayat diliyorum' diye konuştu.

Büyükşehir ve merkez ilçedeki diğer belediyelerde de 14 çift, özel günde hayatlarını birleştirdi.

Kaynak: DHA