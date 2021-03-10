ESKİŞEHİR Eskişehir'de 14 daireli bina, karantinaya alındı

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Eskişehir'de 14 daireli bina, karantinaya alındı

ESKİŞEHİR'de 14 daireli bina, 2 ayrı dairede yaşayan 4 kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine 10 gün süreyle karantinaya alındı. Polis ekipleri, yaklaşık 50 kişinin yaşadığı binanın girişini güvenlik şeridiyle kapattı. Pandemi hastanesinde tedaviye alınan 4 kişinin mutasyonlu virüs taşıyıp taşımadığı araştırılıyor.

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki sitede aynı binada farklı dairelerde yaşayan 4 kişinin Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. İsimleri açıklanmayan 4 kişi tedaviye alınırken, site içindeki 14 daireli binada filyasyon ekiplerince inceleme yapıldı. Yaklaşık 50 kişinin yaşadığı binada izolasyonun yetersiz olduğu saptandı. Bunun üzerine Tepebaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ahmet Önal başkanlığında toplanarak, binanın 10 gün karantinaya alınmasına karar verdi.

POLİS GİRİŞİ ŞERİTLE KAPATTI

Karar üzerine Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, apartmanın girişini güvenlik şeridi ile kapattı. Karantina kurallarını ihlal eden bina sakinlerine para cezası uygulanacağı bildirildi. Karantinadakilerin ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacak. Koronavirüs testleri pozitif çıkan 4 kişinin, mutasyonlu virüs taşıyıp taşımadıklarının araştırıldığı öğrenildi.

'ORTA RİSK' GRUBUNDA

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 'orta riskli iller' arasında yer alan Eskişehir'de, vaka sayısı son 20 günde 17,28 artış gösterdi. Günlük 80'in üzerinde pozitif vakanın tespit edildiği ilde, 663 kişi evde, 9'u entübe 119 kişi Covid-19 servislerinde tedavi görüyor. Kentte geçen yıldan bu yana koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 760.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı