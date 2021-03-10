ESKİŞEHİR Eskişehir'de 14 daireli bina, karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ESKİŞEHİR Eskişehir'de 14 daireli bina, karantinaya alındı

10.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:52

Eskişehir'de 14 daireli bina, karantinaya alındıESKİŞEHİR'de 14 daireli bina, 2 ayrı dairede yaşayan 4 kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Eskişehir'de 14 daireli bina, karantinaya alındı

ESKİŞEHİR'de 14 daireli bina, 2 ayrı dairede yaşayan 4 kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine 10 gün süreyle karantinaya alındı. Polis ekipleri, yaklaşık 50 kişinin yaşadığı binanın girişini güvenlik şeridiyle kapattı. Pandemi hastanesinde tedaviye alınan 4 kişinin mutasyonlu virüs taşıyıp taşımadığı araştırılıyor.

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki sitede aynı binada farklı dairelerde yaşayan 4 kişinin Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. İsimleri açıklanmayan 4 kişi tedaviye alınırken, site içindeki 14 daireli binada filyasyon ekiplerince inceleme yapıldı. Yaklaşık 50 kişinin yaşadığı binada izolasyonun yetersiz olduğu saptandı. Bunun üzerine Tepebaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ahmet Önal başkanlığında toplanarak, binanın 10 gün karantinaya alınmasına karar verdi.

POLİS GİRİŞİ ŞERİTLE KAPATTI

Karar üzerine Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, apartmanın girişini güvenlik şeridi ile kapattı. Karantina kurallarını ihlal eden bina sakinlerine para cezası uygulanacağı bildirildi. Karantinadakilerin ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacak. Koronavirüs testleri pozitif çıkan 4 kişinin, mutasyonlu virüs taşıyıp taşımadıklarının araştırıldığı öğrenildi.

'ORTA RİSK' GRUBUNDA

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 'orta riskli iller' arasında yer alan Eskişehir'de, vaka sayısı son 20 günde 17,28 artış gösterdi. Günlük 80'in üzerinde pozitif vakanın tespit edildiği ilde, 663 kişi evde, 9'u entübe 119 kişi Covid-19 servislerinde tedavi görüyor. Kentte geçen yıldan bu yana koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 760.

ESKİŞEHİR Eskişehir'de 14 daireli bina, karantinaya alındı
ESKİŞEHİR Eskişehir'de 14 daireli bina, karantinaya alındı
ESKİŞEHİR Eskişehir'de 14 daireli bina, karantinaya alındı
ESKİŞEHİR Eskişehir'de 14 daireli bina, karantinaya alındı
ESKİŞEHİR Eskişehir'de 14 daireli bina, karantinaya alındı
ESKİŞEHİR Eskişehir'de 14 daireli bina, karantinaya alındı
ESKİŞEHİR Eskişehir'de 14 daireli bina, karantinaya alındı
ESKİŞEHİR Eskişehir'de 14 daireli bina, karantinaya alındı
ESKİŞEHİR Eskişehir'de 14 daireli bina, karantinaya alındı
ESKİŞEHİR Eskişehir'de 14 daireli bina, karantinaya alındı
ESKİŞEHİR Eskişehir'de 14 daireli bina, karantinaya alındı
ESKİŞEHİR Eskişehir'de 14 daireli bina, karantinaya alındı
ESKİŞEHİR Eskişehir'de 14 daireli bina, karantinaya alındı
ESKİŞEHİR Eskişehir'de 14 daireli bina, karantinaya alındı
ESKİŞEHİR Eskişehir'de 14 daireli bina, karantinaya alındı
ESKİŞEHİR Eskişehir'de 14 daireli bina, karantinaya alındı
ESKİŞEHİR Eskişehir'de 14 daireli bina, karantinaya alındı
ESKİŞEHİR Eskişehir'de 14 daireli bina, karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Bülent Ersoy Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ESKİŞEHİR Eskişehir'de 14 daireli bina, karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 12:52:27. #1.16#
title