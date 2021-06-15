Eskişehir'de 14 ayrı ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı
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Eskişehir'de 14 ayrı ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Eskişehir'de 14 ayrı ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde, meydana gelen ev ve iş yerlerindeki hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 14 ayrı ev ve iş yeri müştemilatlarında hırsızlık yaptığı iddia edilen Y.C'yi saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli Y.C'nin yakalandığında giydiği spor ayakkabının da çalıntı olduğu tespit etti.

Şüpheliye ait evde ve sattığı iş yerlerinde ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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Eskişehir'de 14 ayrı ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı - Haberler
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