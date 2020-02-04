Eskişehir'de 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı
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Eskişehir'de 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı

Eskişehir'de 23 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.

04.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:32
Eskişehir'de 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı

'de 23 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, tarafından yakalandı.

İl ekipleri, 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.D'nin kent merkezinde bir evde saklandığını belirledi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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