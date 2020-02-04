Eskişehir'de 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı
Eskişehir'de 23 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.
Eskişehir'de 23 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.D'nin kent merkezinde bir evde saklandığını belirledi.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.