Eskişehir'de 120 litre sahte içki ele geçirildi
Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 120 litre sahte içki ele geçirildi.
Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 120 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda kent merkezindeki bir iş yerinde arama yaptı.
Operasyonda, 120 litre el yapımı içki ile 16 şişe içki bulunarak muhafazaya alındı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.