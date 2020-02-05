Eskişehir'de 120 litre sahte içki ele geçirildi
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Eskişehir'de 120 litre sahte içki ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 120 litre sahte içki ele geçirildi.

05.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:16
Eskişehir'de 120 litre sahte içki ele geçirildi

'de ekiplerince düzenlenen operasyonda 120 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda kent merkezindeki bir iş yerinde arama yaptı.

Operasyonda, 120 litre el yapımı içki ile 16 şişe içki bulunarak muhafazaya alındı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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