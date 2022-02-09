Büfeden 120 bin liralık hırsızlığa 4 tutuklama

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, gece girdikleri büfeden 120 bin liralık içki ve sigara hırsızlığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü, mahkemece tutuklandı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi'nde önceki gece büfeye giren 5 şüpheli, 120 bin lira değerinde içki ve sigara çalarak kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarıyla çalışma başlatan ekipler, mobese ve güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Y.K., H.K., M.Ö., Y.K. ve U.Y. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.K., M.Ö., U.Y. ile Y.K., 'hırsızlık' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Evlerde ele geçirilen içki ve sigaralar ise iş yeri sahibine teslim edildi.