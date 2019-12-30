Eskişehir'de 120 bin dekar alanda toplulaştırma

30.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:18

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler kapsamında Eskişehir'de 120 bin dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi.



DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2018 yılında yasal düzenlemeler sonucu ülke genelinde arazi toplulaştırma çalışma yetkisi verilen DSİ'nin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Arazi toplulaştırmanın sulama yatırım maliyetlerinden tasarruf ve modern sulama metotlarının uygulanmasını kolaylaştıracağını belirten Aydın, 2019 yılında Eskişehir'de toplam 120 bin dekar arazinin toplulaştırıldığını sözlerine ekledi. DSİ Genel Müdürü Aydın ayrıca, Eskişehir'de 2020 yılı sonuna kadar 400 bin dekar alanın toplulaştırılmasını hedeflediklerini vurguladı.



"Sulama Yatırım Maliyetlerinden Tasarruf Sağlanacak"



Arazi toplulaştırma çalışmalarının avantajlarından söz eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalmaktadır. Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır" ifadelerini kullandı.



"Eskişehir'de 120 bin dekar arazi toplulaştırıldı"



Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, '2019 yılında Eskişehir ve Kütahya illerinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Aydın, 'Eskişehir ilimizde 2019 yılında 2 adet projede toplam 520 bin dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 120 bin dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 400 bin dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasının hedefleniyor" dedi.



Genel Müdür Aydın, Kütahya ilindeki çalışmalar hakkında da bilgiler verirken, "Kütahya ilimizde de 2019 yılında 1 projede toplam 25 bin dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 25 bin dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Eskişehir ve Kütahya illerimizde 1 Ocak 2019 tarihinden bu güne kadar 4 proje dahilinde 235 bin dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2020 yılı sonuna kadar 400 bin dekar alanın daha tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanmasının planlandığını belirtti. Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli' ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA