Eskişehir'de 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Eskişehir'de 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Eskişehir'de, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

27.11.2019 09:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:18
Eskişehir'de 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

'de, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari hükümlü B.Ç'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Polis tarafından gözaltına alınan B.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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