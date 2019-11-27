Eskişehir'de 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Eskişehir'de, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
27.11.2019 09:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:18
Eskişehir'de, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari hükümlü B.Ç'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.
Polis tarafından gözaltına alınan B.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA