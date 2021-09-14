ESKİŞEHİR - 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ESKİŞEHİR - 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

AA - Haberler | Güncel

Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan 20 yaşındaki Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu.

Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan 20 yaşındaki Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu.

Alınan bilgiye göre, Irak ordusunda uzun yıllar görev yapan Ali Challab Al-Abbood emekli olduktan sonra 5 yıl önce 2 kızı ve emekli öğretmen eşi Leyla Naim Al-Abbood ile Türkiye'ye gelerek Eskişehir'e yerleşti.

Bu sürede kentte yaşayan Ali Challab Al-Abbood, 2 Eylül'de kızı Sally Ali Challab Al-Abbood'un evden ayrılıp bir daha dönmemesi üzerine polis ekiplerine başvurdu.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından Sally Ali Challab Al-Abbood'un bulunması için özel ekip kuruldu.

Genç kızın arkadaşlarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, son görüldüğü bölgenin yanı sıra kent merkezindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Sally'nin erkek arkadaşı M.M, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan genç kızın son görüntüleri bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, bazı bölgelerde eğitimli iz köpekleri ile arama yaptı.

ESKİŞEHİR - 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

ESKİŞEHİR - 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu
AA - Son Dakika Haberleri
Patlayan düdüklü tencere yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşturdu

Patlayan düdüklü tencere yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşturdu

 MİT ve TSK'nın operasyonuyla, PKKKCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci, Irak'ın kuzeyindeki...

MİT ve TSK'nın operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci, Irak'ın kuzeyindeki...

 Elazığ'da yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Elazığ'da yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İbrahim Altay Mustafa Şentop Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev
Magazin Düm Tek Tek Amelia Hamlin Özge Özpirinçci Kenan İmirzalıoğlu
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Alper Yılmaz Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ESKİŞEHİR - 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 14:44:02. #1.17#