Eskişehir'de 1100 kök Hint keneviri imha edildi
ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde, yasa dışı ekildiği tespit edilen 1100 kök Hint keneviri ele geçilirken, yakılarak imha edildi.
ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde, yasa dışı ekildiği tespit edilen 1100 kök Hint keneviri ele geçilirken, yakılarak imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyitgazi ilçesine bağlı Gümüşbel Mahallesi'nde yasa dışı Hint keneviri ekildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede, tarlaların arasında ekili, 80 santim uzunluğunda 1100 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Savcılık talimatıyla toplanan kenevir bitkileri, yakılarak imha edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı