Haberler

Eskişehir'de 101 bin 500 TL'lik hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bir işyerinden toplam 101 bin 500 TL'lik hırsızlık yapan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Eskişehir'de bir işyerinden toplam 101 bin 500 TL'lik hırsızlık yapan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre; 5-6 Mart 2026 tarihlerinde bir işyerinden yapılan hırsızlık olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. İşyerinden 7 adet elbise dolabı ve 14 bin 500 TL nakit para çalan şüphelinin toplam 101 bin 500 TL maddi zarara sebep olduğu belirlendi. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen O.T. isimli şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelinin hırsızlığa konu malzemeleri sattığını beyan ettiği kişi olan İ.K. isimli şahsın da yakalanmasına ve malzemelerin teminine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti
Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti

Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor

Orta Doğu'daki savaş ülkenin kalbini de vurdu! Büyük kriz kapıda
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler

Yeni lidere Çin'den ilk yorum
Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti
Fatemiyoun Tugayı, Mücteba Hamaney'e bağlılık yemini etti

Savaşın seyrini değiştirecek adım
Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil

Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler...