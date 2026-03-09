Haberler

Eskişehir'de 101 bin 500 TL'lik hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Eskişehir'de bir işyerinden toplam 101 bin 500 TL'lik hırsızlık yapan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre; 5-6 Mart 2026 tarihlerinde bir işyerinden yapılan hırsızlık olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. İşyerinden 7 adet elbise dolabı ve 14 bin 500 TL nakit para çalan şüphelinin toplam 101 bin 500 TL maddi zarara sebep olduğu belirlendi. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen O.T. isimli şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelinin hırsızlığa konu malzemeleri sattığını beyan ettiği kişi olan İ.K. isimli şahsın da yakalanmasına ve malzemelerin teminine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

