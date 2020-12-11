ESKİŞEHİR - 1000 yıllık olduğu düşünülen İncil ele geçirildi
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ESKİŞEHİR - 1000 yıllık olduğu düşünülen İncil ele geçirildi

11.12.2020 21:15 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:38

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, 1000 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması İncil ele geçirildi.

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, 1000 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması İncil ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.S, Y.C.Ö. ve S.Ç'nin ellerindeki tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak için müşteri aradıklarını belirledi.

Şüphelileri takibe alan ekipler 3 şüpheliyi Sivrihisar ilçesindeki bir dinlenme istasyonunda, şüphelilere öncülük yapan A.H, A.Y. ve M.Ç'yi ise başka bir araçta gözaltına aldı.

Zanlılarla birlikte 1000 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması İncil, üzerinde değerli taşlar bulunan 5 kolye, 2 tabanca ve 35 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

ESKİŞEHİR - 1000 yıllık olduğu düşünülen İncil ele geçirildi
ESKİŞEHİR - 1000 yıllık olduğu düşünülen İncil ele geçirildi
ESKİŞEHİR - 1000 yıllık olduğu düşünülen İncil ele geçirildi
ESKİŞEHİR - 1000 yıllık olduğu düşünülen İncil ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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